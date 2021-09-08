КАТАЛОГ ТОВАРОВ
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Штукатурка гипсовая универсальная Knauf Ротбанд серая 30 кг
Код товара: 069103
Минимальный заказ: 1 шт
430,00 руб./шт.
Профиль направляющий потолочный Knauf ПН 28х27 мм
Код товара: 051388
Минимальный заказ: 1 шт
308,00 руб./шт.
Профиль потолочный Knauf ПП 60х27 мм 3000 мм
Код товара: 051422
Минимальный заказ: 1 шт
410,00 руб./шт.
Гипсокартон (ГКЛ) Knauf влагостойкий 2500х1200х12,5 мм
Код товара: 129723
Минимальный заказ: 1 шт
397,00 руб./шт.
Подвес прямой Knauf 60х27 125x60х30 мм
Код товара: 088150
Минимальный заказ: 1 шт
26,00 руб./шт.
Штукатурка гипсовая универсальная Knauf Ротбанд белая 30 кг
Код товара: 069104
Минимальный заказ: 1 шт
445,00 руб./шт.
Саморез по металлу 3,5х25 мм для гипсокартона
Код товара: 055026
Минимальный заказ: 1 упак
483,00 руб./упак.
Шпатлевка универсальная Danogips SuperFinish 17 л
Код товара: 068836
Минимальный заказ: 1 ведро
1 860,00 руб./ведро.
Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 универсальная 10 л
Код товара: 003004
Минимальный заказ: 1 шт
840,00 руб./шт.
Лента малярная самоклеящаяся TDStels 50000x50 мм
Код товара: 058156
Минимальный заказ: 1 шт
115,00 руб./шт.
Профиль направляющий Knauf ПН-2 50х40 мм
Код товара: 051394
Минимальный заказ: 1 шт
485,00 руб./шт.
Гипсокартон (ГКЛ) Knauf 2500х1200х12,5 мм
Код товара: 129727
Минимальный заказ: 1 шт
299,00 руб./шт.
Профиль маячковый 6 мм 3000 мм
Код товара: 051377
Минимальный заказ: 1 шт
55,00 руб./шт.
Пескобетон Каменный цветок М 300 40 кг
Код товара: 102436
Минимальный заказ: 1 шт
263,00 руб./шт.
Профиль стоечный Knauf ПС-2 50х50 мм 3000 мм
Код товара: 051461
Минимальный заказ: 1 шт
540,00 руб./шт.
Гипсокартон (ГКЛ) Knauf влагостойкий 2500х1200х9,5 мм
Код товара: 129726
Минимальный заказ: 1 шт
386,00 руб./шт.
Пленка пароизоляционная Изоспан B 1,6х43,75 м
Код товара: 018594
Минимальный заказ: 1 шт
2 013,00 руб./шт.
Клей для плитки Unis Плюс 25 кг
Код товара: 025967
Минимальный заказ: 1 шт
370,00 руб./шт.
Клей гипсовый монтажный Кнауф Перлфикс 30 кг
Код товара: 025994
Минимальный заказ: 1 шт
377,00 руб./шт.
Дюбель-гвоздь 6х40 мм с грибовидным бортиком
Код товара: 017253
Минимальный заказ: 1 упак
231,00 руб./упак.
Триммер аккумуляторный Gardena EasyCut Li-18/23 09876-20
Код товара: 341810
Минимальный заказ: 1 шт
11 060,00 руб./шт.
Мойка высокого давления Зубр Профессионал АВД-П195
Код товара: 338194
Минимальный заказ: 1 шт
22 638,00 руб./шт.
Антисептик кроющий Tikkurila Vinha VC 9 л
Код товара: 008395
Минимальный заказ: 1 шт
от 10 138,80 руб./шт.
Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-5.0
Код товара: 151038
Минимальный заказ: 1 шт
22 890,00 руб./шт.
Сучкорез Gardena EnergyCut 750B 12007-20
Код товара: 341874
Минимальный заказ: 1 шт
5 839,00 руб./шт.